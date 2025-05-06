Четвертый раунд ирано-американских переговоров стартовал в Омане

Представители Ирана и США начали очередной раунд переговоров по ядерной сделке. Они проходят в оманском городе Маскат.

В столице Омана начался очередной раунд переговоров между Ираном и Соединенными Штатами, посвященных ядерному вопросу. Об этом пишут иранские средства массовой информации.

В прошлом месяце представители Ирана и США провели три раунда непрямых переговоров. Первый и третий раунды были организованы на территории Омана. Они прошли 12 апреля и 26 апреля. Второй раунд прошел в Италии 19 апреля.

Делегацию Исламской Республики на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую – спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Ранее в Иране сообщили, что сегодняшние переговоры на высоком уровне будут проходить параллельно с техническими консультациями. В ходе них будут обсуждаться детали потенциального соглашения.

Напомним, в преддверии сегодняшних переговоров Аракчи назвал одну из главных проблем в диалоге США. По его словам, она заключается в противоречивых позициях американцев.