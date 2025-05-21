Вестник Кавказа

Экс-соратника Иванишвили задержали за кражу 8 тыс биткоинов

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Бизнесмена Георгия Бачиашвили задержали на границе Грузии и Азербайджана. В Грузии он проходит фигурантом по делу о крупном хищении биткоинов у Бидзины Иванишвили.

Силовики Грузии задержали Георгия Бачиашвили, который ранее был одним из соратников почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Бачиашвили подозревается в краже более чем 8 тыс биткоинов у Иванишвили. 

"В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий указанный гражданин был задержан… Служба государственной безопасности выражает благодарность сотрудникам соответствующих подразделений министерства внутренних дел за оказанную помощь"

– СГБ Грузии 

Сообщается, что задержание произошло на границе Грузии и Азербайджана. 

Бизнесмен проходит фигурантом по двум уголовным делам – за хищение криптовалюты и легализацию преступных доходов. Грузинский суд ранее постановил Бачиашвили выплатить Иванишвили свыше 8 тыс биткоинов (более $800 млн), а также заочно приговорил предпринимателя к длительному тюремному заключению.

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