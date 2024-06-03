Экс-главврач больницы на Ставрополье незаконно увеличила себе зарплату

Бывший главврач больницы на Ставрополье незаконно увеличила свой доход. По данному факту было заведено уголовное дело.
В Ставропольском крае расследуют уголовное дело в отношении женщины, занимавшей в прошлом должность главного врача больницы. Об этом сказано в заявлении регионального управления СКР.
"По данным следствия, подозреваемая, используя свое служебное положение, незаконно издала приказ об установлении себе ежемесячной доплаты"
– пресс-служба управления
Там отметили, что с июня 2023 по январь нынешнего года главврач присвоила себе свыше 130 тыс рублей.
В настоящее время следователи работают над сбором доказательств, а также принимают меры для возмещения ущерба.