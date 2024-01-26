Экс-глава УГИБДД по Ставропольскому краю не признает вину в создании группировки

Бывшего главу УГИБДД по Ставрополью подозревают в создании преступной группировки. За время своей деятельности она обогатилась на 20 млн рублей.

Бывший глава УГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов отказывается признаваться в том, что стоял у истоков создания преступной группировки. Об этом рассказал его адвокат.

По словам Сергея Шишова, они также не признают вину во взяточничестве и полномочиями, передает ТАСС.

"Нет, не признаем [вину]"

– адвокат

Он также добавил, что будет добиваться невиновности для своего подзащитного.

Следствие полагает, что экс-руководитель УГИБДД вместе со своими сообщниками образовал преступное сообщество более 10 лет назад. За это время они получили свыше 100 взяток, общая сумма которых составила около 22 млн рублей. Во время обысков в доме Сафонова был найден золотой унитаз.