Экрема Имамоглу оправдали по делу о коррупции

Экс-мэр Стамбула оправдан по делу о незаконных тендерах. Имамоглу грозило до 7 лет заключения.

Экс-глава Стамбула Экрем Имамоглу оправдан по делу о коррупции, сообщают турецкие СМИ. 

В центре разбирательства суда Бююкчекмедже был эпизод, связанный с возможными нарушениями при проведении тендера, когда Имамоглу руководил округом Бейликдюзю. 

Экс-чиновнику грозило до 7 лет тюрьмы, однако суд встал на сторону защиты. Несмотря на оправдательный приговор, Имамоглу остается под стражей, так как является фигурантом других уголовных дел. 

Напомним, что резонансное уголовное дело в отношении Имамоглу стартовало весной этого года, когда глава Стамбула был задержан вместе с другими чиновниками города по ряду коррупционных статей. Задержание популярного оппозиционного политика спровоцировало массовые протесты в Турции.

