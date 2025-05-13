ЕК начала разработку пакета санкций против "Северного потока"

Еврокомиссия сегодня начала обсуждать новый, 18-й по счету пакет санкций против России – на этот раз под рестрикции Евросоюза планируют включить все нитки газопроводов "Северный поток".

Еврокомиссия, несмотря на всю абсурдность введения санкций в отношении подорванных газопроводов "Северный поток", сегодня все же начала консультации со странами Евросоюза о 18-м по счету санкционному пакету в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврочиновники планируют запретить не только их, но и все трубопроводы, идущие по дну Балтийского моря, однако упор в пакете делается на включении в него газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", соединяющих Россию и Германию и пострадавших от диверсии, передает "Интерфакс".

Любопытно, что в основу санкционного пакета члены ЕК "примут к сведению последние события, связанные с переговорами, нацеленными на то, чтобы положить конец военным действиям на Украине".

Ранее руководство ЕС уже высказывалось о возможности введения санкций против газопроводов, а также о внесении в санкционные списки дополнительных нефтеналивных судов, чтобы исключить любые инвестиции в проект консорциума Nord Stream 2.

Напомним, 20 мая Советом Евросоюза был принят очередной пакет санкций против РФ. В "черный список" попали 200 танкеров, для них будут закрыты европейские порты. Также под запретом любые транзакции европейских компаний с этими судами. Под санкции также попали 17 россиян и 58 юридических лиц, в том числе "Сургутнефтегаз".