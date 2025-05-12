Рубио выступает за новые санкции против РФ в противовес Трампу - СМИ

Госсекретарь Рубио выступает за введение в 2025 году новых антироссийских санкций, в отличие от президента Трампа. Ужесточение санкционного давления негативно скажется на перезагрузке отношений США с Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио регулярно высказывается за новые санкции против РФ, он считает, что Вашингтону следует принять законопроект "Акт о санкциях против России в 2025 году" сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), отметил в беседе с журналом New Lines близкий к госсекретарю источник.

"Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма, у которого уже есть большинство в Сенате, способное преодолеть вето"

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Собеседник New Lines подчеркнул, что принятие данного закона поставит крест на попытках перезагрузки американо-российских отношений.

Президент США Дональд Трамп против законопроекта о санкциях против РФ, он не стремится ужесточать ограничения.