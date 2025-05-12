Вестник Кавказа

Рубио выступает за новые санкции против РФ в противовес Трампу - СМИ

Рубио выступает за новые санкции против РФ в противовес Трампу - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госсекретарь Рубио выступает за введение в 2025 году новых антироссийских санкций, в отличие от президента Трампа. Ужесточение санкционного давления негативно скажется на перезагрузке отношений США с Россией.

Госсекретарь США Марко Рубио регулярно высказывается за новые санкции против РФ, он считает, что Вашингтону следует принять законопроект "Акт о санкциях против России в 2025 году" сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), отметил в беседе с журналом New Lines близкий к госсекретарю источник.

"Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма, у которого уже есть большинство в Сенате, способное преодолеть вето"

– сообщение

Собеседник New Lines подчеркнул, что принятие данного закона поставит крест на попытках перезагрузки американо-российских отношений.

Президент США Дональд Трамп против законопроекта о санкциях против РФ, он не стремится ужесточать ограничения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1170 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.