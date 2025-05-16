В ЕС утвердили 17-й пакет антироссийских санкций

Сегодня Советом Евросоюза был принят очередной пакет санкций против РФ. В "черный список" попали 200 танкеров, для них будут закрыты европейские порты.

Новые санкции против России одобрены Советом ЕС, об этом сообщила 20 мая глава евродипломатии Кая Каллас.

"ЕС принял 17-й пакет санкций против России, направленный в том числе против 200 танкеров"

– Кая Каллас

Танкерам, попавшим в "черный список" запрещается заход в европейские порты, также под запретом любые транзакции европейских компаний с этими судами.

Под санкции также попали 17 россиян и 58 юридических лиц, в том числе "Сургутнефтегаз", следует из сообщения эстонского МИД.

Каллас подчеркнула, что Евросоюзом уже ведется разработка следующего санкционного пакета против РФ.