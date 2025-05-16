Минфин США: санкции против России неэффективны

Американский Минфин готов в любой момент ввести новые ограничения против России, но не торопится с этим, поскольку предыдущие санкции не повлияли на российскую политику – об этом национальным СМИ поведал глава ведомства Скотт Бессент.

Глава Минфина США Скотт Бессент в эфире NBC подчеркнул, что администрация Дональда Трампа предпочитает не торопиться с введением новых санкций против России, поскольку практика предыдущих трех лет санкционного давления на Москву продемонстрировала свою бесполезность.

В то же время он отметил, что США легко введут новый антироссийские ограничения и поддержат такие же действия Евросоюза, если сочтут, что на этот раз от санкционного давления будет реальная польза Западу.

"Я могу сказать вам, что санкции были очень неэффективны во время администрации Байдена, потому что они оставались на низком уровне из-за их страха роста внутренних цен на нефть"

– Скотт Бессент

Министр не стал ничего говорить о возможных перспективах устрожения санкция против России, чтобы не усложнять переговорную позицию президенту Дональду Трампу, которому завтра предстоит телефонная беседа с президентом России Владимиром Путиным по украинскому урегулированию.

Напомним, что в Конгрессе США готовится проект вторичных санкций – он предполагает пятисотпроцентные пошлины на импорт из государств, в которые Россия продает энергоресурсы.