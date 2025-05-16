США делают ставку на разговор Путина и Трампа в украинском урегулировании

Американский переговорщик в украинском урегулировании Стивен Уиткофф рассказал, что Белый дом придает особое значение завтрашней беседе Дональда Трампа и Владимира Путина по телефону. Он пояснил, что в Вашингтоне ждут значительного продвижения в завершении украинского конфликта.

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в беседе с национальными СМИ объявил, что Вашингтон рассчитывает на значительные успехи предстоящей в понедельник телефонной беседы президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Он пояснил, что в Белом доме ждут мощного продвижения украинского урегулирования в ходе беседы двух президентов после того, как российско-украинский диалог был возобновлен в Стамбуле в прошедшую пятницу.

"Я думаю, что это будет очень успешный разговор. Надеюсь, по итогам удастся разобрать завалы"

– Стивен Уиткофф

Американский дипломат подчеркнул, что Вашингтон позитивно оценивает первый за три года раунд мирных переговоров между Москвой и Киевом. Также он отметил, что именно США принадлежит заслуга в сближении российской и украинской переговорных позиций.

"В подобных переговорах люди занимают определенные позиции. Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать".

– Стивен Уиткофф

И это тоже, добавил спецпосланник Трампа, внушает Белому дому оптимизм в том, что в разговоре с Владимиром Путиным американский президент сможет, как минимум, четко выяснить реальные перспективы украинского урегулирования.

Напомним, что накануне Москва объявила о подготовке к телефонной беседе Дональда Трампа и Владимира Путина в понедельник 19 мая. Вашингтон намерен организовать переговоры в 17:00 по московскому времени.