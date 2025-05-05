Россия подтвердила план новых переговоров Путина и Трампа

Кремль информирует, что анонсированный американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным действительно состоится. Дмитрий Песков отметил, что российская сторона ведет подготовку беседы на высшем уровне в контакте с Вашингтоном.

Кремль подтвердил сегодня вечером слова президента США Дональда Трампа о намерении в ближайший понедельник, 19 мая, организовать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения возможностей украинского урегулирования.

Как пишет ТАСС, о действительной подготовке этой телефонной беседы на высшем уровне рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Разговор готовится"

– Дмитрий Песков

Напомним, что Дональд Трамп объявил о плане телефонных переговоров с Владимиром Путиным в своей социальной сети Truth Social. Он уточнил, что ключевой темой беседы будет урегулирование украинского конфликта с прекращением боевых действий между российской и украинской армиями.

Также он анонсировал разговор с Владимиром Путиным и о вопросах российско-американской торговли.

По словам Дональда Трампа, сразу после беседы с Владимиром Путиным он позвонит в Киев и в ключевые страны НАТО. Его цель – завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки.

Напомним, что в последний раз президенты России и США общались два месяца назад – 18 марта.