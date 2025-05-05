Россия подтвердила план новых переговоров Путина и Трампа

Кремль подтвердил сегодня вечером слова президента США Дональда Трампа о намерении в ближайший понедельник, 19 мая, организовать телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения возможностей украинского урегулирования.
Как пишет ТАСС, о действительной подготовке этой телефонной беседы на высшем уровне рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Разговор готовится"
– Дмитрий Песков
Напомним, что Дональд Трамп объявил о плане телефонных переговоров с Владимиром Путиным в своей социальной сети Truth Social. Он уточнил, что ключевой темой беседы будет урегулирование украинского конфликта с прекращением боевых действий между российской и украинской армиями.
Также он анонсировал разговор с Владимиром Путиным и о вопросах российско-американской торговли.
По словам Дональда Трампа, сразу после беседы с Владимиром Путиным он позвонит в Киев и в ключевые страны НАТО. Его цель – завершить украинский конфликт в кратчайшие сроки.
Напомним, что в последний раз президенты России и США общались два месяца назад – 18 марта.