Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину в понедельник

Президент США Дональд Трамп объявил сегодня, что планирует организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайший понедельник, 19 мая.
По его словам, у этого раунда российско-американских переговоров на высшем уровне будет две темы: во-первых, украинское урегулирование, во-вторых, торговля между Россией и США.
По первой теме Дональд Трамп и Владимир Путин будут общаться с опорой на возобновленный накануне в Стамбуле российско-украинский диалог. В целом, американский лидер выразил надежду, что удастся добиться приостановки боевых действий между российскими и украинскими войсками.
Также Трамп отметил, что сразу же после переговоров с Путиным он намерен позвонить в Киев, Владимиру Зеленскому, а также ключевым партнерам по НАТО.