Дональд Трамп пообещал позвонить Владимиру Путину в понедельник

Американский лидер Дональд Трамп озвучил намерение созвониться с российским президентом Владимиром Путиным через два дня ради украинского урегулирования. Он добавил, что сразу после беседы с Путиным он позвонит украинскому руководству и главам ключевых стран-партнеров США по НАТО.

Президент США Дональд Трамп объявил сегодня, что планирует организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайший понедельник, 19 мая.

По его словам, у этого раунда российско-американских переговоров на высшем уровне будет две темы: во-первых, украинское урегулирование, во-вторых, торговля между Россией и США.

По первой теме Дональд Трамп и Владимир Путин будут общаться с опорой на возобновленный накануне в Стамбуле российско-украинский диалог. В целом, американский лидер выразил надежду, что удастся добиться приостановки боевых действий между российскими и украинскими войсками.

Также Трамп отметил, что сразу же после переговоров с Путиным он намерен позвонить в Киев, Владимиру Зеленскому, а также ключевым партнерам по НАТО.