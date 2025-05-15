Вестник Кавказа

РФ высоко оценивает стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД РФ высоко оценили стремление администрации Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, но также указали на важность прагматичных подходов и серьезной работы по проблеме.

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Москва высоко оценивает стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию украинского кризиса, однако также необходимо рассматривать конкретные детали и подходы к проблеме. 

"Мы, естественно, высоко оцениваем это стремление, но дальше уже нужны детали, нужны прагматичные подходы, нужна кропотливая, серьезная работа. И вот к этой работе мы готовы"

– Родион Мирошник 

Мирошник также отметил, что Вашингтон кардинально изменил позицию с начала президентского срока Дональда Трампа, проявив стремление к мирному урегулированию.

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