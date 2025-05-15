Вестник Кавказа

Встреча Путина и Трампа необходима – Дмитрий Песков

Встреча Путина и Трампа необходима – Дмитрий Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили о необходимости встречи лидеров России и США для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа для обсуждения международных вопросов и украинского урегулирования. 

 "Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины"

– Дмитрий Песков 

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что встреча с Путиным произойдет, "как только мы сможем это устроить". 

Напомним, ранее Кремль заявил, что Владимир Путин не будет участвовать в переговорах в Стамбуле.

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