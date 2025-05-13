Представитель США на переговорах в Стамбуле встретился с Мединским

Майкл Энтон провел переговоры с руководителем российской делегации Владимиром Мединским. Энтон является представителем США на переговорах в Стамбуле.
Директор отдела политического планирования американского Госдепартамена Майкл Энтон провел переговоры с руководителем российской делегации в Стамбуле Владимиром Мединским.
Как сообщает британский телеканал BBС, Энтон не будет принимать непосредственного участия в российско-украинском диалоге.
Ранее стало известно, что Энтон будет представлять Вашингтон на переговорах России и Украины в Стамбуле.