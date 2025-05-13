Вестник Кавказа

Представитель США на переговорах в Стамбуле встретился с Мединским

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Майкл Энтон провел переговоры с руководителем российской делегации Владимиром Мединским. Энтон является представителем США на переговорах в Стамбуле.

Директор отдела политического планирования американского Госдепартамена Майкл Энтон провел переговоры с руководителем российской делегации в Стамбуле Владимиром Мединским.

Как сообщает британский телеканал BBС, Энтон не будет принимать непосредственного участия в российско-украинском диалоге.

Ранее стало известно, что Энтон будет представлять Вашингтон на переговорах России и Украины в Стамбуле.

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