Назван представитель США на переговорах России и Украины

Майкл Энтон представит США на переговорах России и Украины в Стамбуле. Сегодня в турецком городе состоится встреча по урегулированию украинского конфликта.

США на переговорах России и Украины в турецком Стамбуле представит директор по политическому планированию американского Госдепартамента Майкл Энтон, пишет Reuters.

"Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США в Стамбуле в пятницу на переговорах с российской делегацией"

- Reuters

Ранее стало известно, что американский госсекретарь Марко Рубио прибыл в Стамбул, где сегодня состоятся переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Встреча в формате Россия-Турция-Украина запланирована на 12:30 мск, заявили в турецком МИД. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.