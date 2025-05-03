Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул - СМИ

В Стамбул из Анкары прибыл сегодня Рубио. В пятницу в Стамбуле пройдет ряд важных переговоров, в том числе прямые российско-украинские переговоры.

В пятницу в Стамбул прибыл госсекретарь США Марко Рубио, сегодня должны пройти прямые переговоры России и Украины, также в Стамбуле состоится трехсторонняя встреча с участием Турции, США и Украины, сообщает агентство France-Presse.

"Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года"

– сообщение

Накануне Рубио находился в Анталье, где принял участие в неформальной встрече глав МИД НАТО.

Отметим, что встреча представителей Москвы и Киева была запланирована на 15 мая, однако затем была отложена на пятницу.