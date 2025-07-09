Вестник Кавказа

Единая база турмаршрутов появится в ЕАЭС

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Туристические маршруты ЕАЭС соберут в единую базу. В нее войдет свыше 400 туробъектов. В регионе планируется развивать туризм.

Список туристических маршрутов появится на сайте Евразийской экономической комиссии, рассказала замдиректора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Люсине Багратуни.

"Евразийская экономическая комиссия формирует на официальном сайте тематический раздел о евразийских туристических маршрутах, который включит сведения о более чем 400 туристических объектах стран Евразийского экономического союза"

– Багратуни

Планируется объединить в разделе данные национальных туристических порталов, интерактивные карты, маршруты и "актуальную информацию для путешественников по странам ЕАЭС".

Туризм – одна из высокодоходных отраслей экономики, отметили в ЕЭК.

"Учитывая географическую близость стран ЕАЭС, сотрудничество в этой сфере может стать катализатором экономического роста, важным фактором создания рабочих мест и развития предпринимательства"

– Багратуни

В странах ЕАЭС туристов ждут горы, степи, озера, города с богатейшей историей. Для использования туристического потенциала региона, с туристами необходимо общаться на языке цифровых технологий, отметила она.

Членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

