Единая база турмаршрутов появится в ЕАЭС

Список туристических маршрутов появится на сайте Евразийской экономической комиссии, рассказала замдиректора департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Люсине Багратуни.
"Евразийская экономическая комиссия формирует на официальном сайте тематический раздел о евразийских туристических маршрутах, который включит сведения о более чем 400 туристических объектах стран Евразийского экономического союза"
– Багратуни
Планируется объединить в разделе данные национальных туристических порталов, интерактивные карты, маршруты и "актуальную информацию для путешественников по странам ЕАЭС".
Туризм – одна из высокодоходных отраслей экономики, отметили в ЕЭК.
"Учитывая географическую близость стран ЕАЭС, сотрудничество в этой сфере может стать катализатором экономического роста, важным фактором создания рабочих мест и развития предпринимательства"
– Багратуни
В странах ЕАЭС туристов ждут горы, степи, озера, города с богатейшей историей. Для использования туристического потенциала региона, с туристами необходимо общаться на языке цифровых технологий, отметила она.
Членами ЕАЭС являются Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.