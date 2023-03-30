ЕЭС перенесла сроки отмены роуминга в ЕАЭС

Сроки отмены роуминга в странах ЕАЭС сдвинулись на два года. Такое решение было принято из-за необходимости доработки новых тарифов.

Роуминг мобильной связи в странах ЕАЭС останется в силе еще на несколько лет, до 2028 года, рассказали в пресс-службе ЕЭК.

В комиссии уточнили, что во вторник 8 июля состоялось заседание Совета ЕЭК, участники которого перенесли срок внедрения справедливых тарифов в роуминге на четвертый квартал 2027 года.

"До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года"

– ЕЭК

Стоит отметить, что новые тарифы должны были вступить в силу уже в текущем году. Однако потребовалось обезопасить операторов от финансовых потерь, принять меры для борьбы с мошенническим трафиком и провести настройки техники. Теперь за время, оставшееся до 2028 года, ЕЭК и страны-участницы ЕАЭС смогут подобрать оптимальный тариф, который учитывал бы интересы и абонентов, и сотовых операторов, передает "БелТА".