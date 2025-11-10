Два землетрясения потрясли в течение 10 минут юг Турции

Турецкие сейсмологи сообщают о двух землетрясениях, произошедших сегодня днем на юге Турции. Интервал между ними составил всего 10 минут.

В четверг, 20 ноября, в провинции Османие, расположенной в южной части Турции, произошло сразу два землетрясения. Об этом сказано в сообщении Управления по борьбе со стихийными бедствиями и ЧС (AFAD).

Магнитуда первых подземных толчков, зарегистрированных в 13:09 по местному времени, составила 4,4. Через 10 минут случилось еще одно землетрясение, его магнитуда составила 3,5.

Эпицентр первых подземных толчков располагался в районе Бахче, а вторых – в районе Гасанбейли.

Очаги располагались на глубине 12 тыс метров и 7 тыс метров.