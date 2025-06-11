Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

В Сочинском аэропорту произошло столкновение двух авиалайнеров. В связи с происшествием проводится проверка, пострадавших нет.

Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи. Один авиалайнер должен был направиться в Тюмень, а второй только прибыл из Норильска, рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

"Сегодня, 27 июня 2025 года, в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска"

- пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Уточняется, что пассажиры, экипаж и обсуживающий аэропорт персонал не пострадали.

Транспортной прокуратурой Сочи ведется проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее результатам специалисты рассмотрят вопрос о принятия мер реагирования.