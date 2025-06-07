Air Arabia свяжет Сочи с Шарджей

С 27 июня самолеты Air Arabia начнут летать в Шарджу из Сочи.

Авиакомпания Air Arabia с 27 июня запустит первый рейс из Сочи в Шарджу, информирует АТОР.

Сообщается, что рейсы будут выполняться шесть раз в неделю. Самолеты будут летать между курортом в РФ и городом в ОАЭ с понедельника по субботу.

Отмечается, что Сочи будет шестым российским городом Air Arabia с регулярными маршрутами.

Отметим, что ОАЭ является одним из самых востребованных направлений для аэропорта Сочи.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Азимут" с 27 июня возобновит авиасообщение между Сочи и Тель-Авивом.