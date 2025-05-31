Вестник Кавказа

"Азимут" связал Сочи и Бодрум

"Азимут" связал Сочи и Бодрум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Азимут" приступила к полетам из Сочи в Бодрум. Полеты будут выполняться раз в неделю. "Азимут" станет единственным перевозчиком с прямым рейсом до Бодрума.

Российский авиаперевозчик "Азимут" приступил к выполнению регулярных полетов из российского города Сочи в турецкий курорт Бодрум.

Как сообщает пресс-служба сочинской воздушной гавани, загрузка первого рейса из Сочи на популярный турецкий курорт составила 90%.

Полеты между двумя городами будут совершаться раз в неделю по субботам на воздушном судне Sukhoi Superjet 100, которое вмещает в себя 100 пассажиров.

В летнем расписании авиаперевозчик "Азимут" станет единственной компанией, которая предлагает регулярные авиарейсы по маршруту Сочи-Бодрум-Сочи.

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