Два новых праздника появились в России

Президент РФ Владимир Путин сегодня, в День народного единства, издал указы, в рамках реализации которых в стране создаются новые праздники.

День языков народов России и День коренных малочисленных народов России будут отмечать россияне каждый год, указы об учреждении этих праздников подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Праздник День языков народов России будет отмечаться 8 сентября каждый год. Как говорится в указе главы государства, он установлен для "сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации".

День коренных малочисленных народов России будет приходиться на 30 апреля, отмечать его будут каждый год. Праздник вводится для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры таких народов.

Указы об учреждении праздников Владимир Путин подписал сегодня, в День народного единства. Они вступают в силу со дня подписания.