Вестник Кавказа

Два новых праздника появились в России

Выставка дагестанских ковров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ Владимир Путин сегодня, в День народного единства, издал указы, в рамках реализации которых в стране создаются новые праздники.

День языков народов России и День коренных малочисленных народов России будут отмечать россияне каждый год, указы об учреждении этих праздников подписал сегодня президент РФ Владимир Путин.

Праздник День языков народов России будет отмечаться 8 сентября каждый год. Как говорится в указе главы государства, он установлен для "сохранения и поддержки языков народов Российской Федерации".

День коренных малочисленных народов России будет приходиться на 30 апреля, отмечать его будут каждый год. Праздник вводится для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры таких народов.

Указы об учреждении праздников Владимир Путин подписал сегодня, в День народного единства. Они вступают в силу со дня подписания.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.