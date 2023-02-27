ДТП в Турции травмировало 19 человек

Авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Турции. В результате происшествия 19 человек, включая водителя, получили травмы.

В городе Адыямане на юго-востоке Турции произошло крупное ДТП: перевернулся микроавтобус с работниками, сообщил телеканал Haberturk.

По его данным, на место происшествия оперативно прибыла полиция и медики. В результате аварии, травмы различной тяжести получили 19 человек.

Все они, в том числе водитель, были доставлены в больницу.

Детали ДТП еще предстоит выяснить специалистам.