Генконсульство РФ поможет перевезти тело погибшего в Турции россиянина

Гражданин России погиб на турецком курорте при невыясненных обстоятельствах. Генконсульство РФ поможет вернуть его тело на родину.

Генконсульство России в Анталье окажет помощь в репатриации тела россиянина, погибшего на курорте в Турции. Об этом рассказали 12 августа в диппредставительстве РФ.

Там отметили, что генконсульство установило контакт местными правоохранительными органами в связи со смертью гражданина России.

"Генконсульство России держит указанную ситуацию на контроле и в рамках имеющихся полномочий окажет необходимое содействие в вопросах оформления соответствующих документов и репатриации тела россиянина"

– российское диппредставительство

Причина смерти россиянина на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что тело 52-летнего гражданина России было найдено в квартире дома в районе Коньяалты.