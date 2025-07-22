Вестник Кавказа

Россияне не обращались в генконсульство в Анталье в связи с отравлением

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В генеральном консульстве России в турецкой Анталье сообщили, что обращений в связи с отравлением от российских туристов не поступало. Ранее появилась информация, что россияне отравились в отеле в Аланье.

В Генконсульство РФ в Аланье обращений из-за массового отравления граждан РФ в курортном отеле не поступало, передает РИА Новости.

"Обращений в генеральное консульство не поступало"

– сообщение

Ранее информация о том, что туристы из России отравились в Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье появилась в Telegram-канале Shot.

Власти курорта пообещали разобраться с ситуацией. В отеле сообщения об отравлении отдыхающих не комментируют.

