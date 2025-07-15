Отравление россиян в отеле "пять звезд" расследуют в Турции

В Турции проверят сообщения о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле в Аланье. Руководство отеля от комментариев отказалось.

Власти турецкой Аланьи проверят ситуацию с сообщениями о том, что в одном из отелей курорта отравились десятки туристов из России.

Информация о массовом отравлении в отеле Club Hotel Anjeliq 5 в Аланье появилась сегодня в Telegram-канале Shot. Сообщается, что случаи отравления в этом отеле начали выявляться еще в июле.

"Мы проверим эти сообщения, направим соответствующие запросы. Но пока жалоб не поступало"

– муниципалитет Аланьи

В отеле Club Hotel Anjeliq 5 комментировать сообщения о пищевом отравлении у постояльцев отказались, передает РИА Новости.