ДТП в Батуми: под колеса попал попрошайка

Несовершеннолетний молодой человек пострадал в результате автомобильной аварии в курортном Батуми. В него врезалась машина, когда он просил милостыню у прохожих.
ДТП с пострадавшим произошло сегодня в грузинском курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря. О нем сообщают СМИ.
Инцидент случился на улице Бараташвили. Юноша просил милостыню у прохожих, и в какой-то момент его сбила машина.
Несовершеннолетнего госпитализировали на "скорой". В данный момент он находится в тяжелом состоянии.
Полицейские устанавливают детали ЧП.