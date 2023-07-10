ДТП в Батуми: под колеса попал попрошайка

Опубликовано: 17:40, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несовершеннолетний молодой человек пострадал в результате автомобильной аварии в курортном Батуми. В него врезалась машина, когда он просил милостыню у прохожих.

ДТП с пострадавшим произошло сегодня в грузинском курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря. О нем сообщают СМИ.

Инцидент случился на улице Бараташвили. Юноша просил милостыню у прохожих, и в какой-то момент его сбила машина.

Несовершеннолетнего госпитализировали на "скорой". В данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают детали ЧП.