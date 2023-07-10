РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ДТП в Батуми: под колеса попал попрошайка

ДТП в Батуми: под колеса попал попрошайка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несовершеннолетний молодой человек пострадал в результате автомобильной аварии в курортном Батуми. В него врезалась машина, когда он просил милостыню у прохожих.

ДТП с пострадавшим произошло сегодня в грузинском курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря. О нем сообщают СМИ.

Инцидент случился на улице Бараташвили. Юноша просил милостыню у прохожих, и в какой-то момент его сбила машина.

Несовершеннолетнего госпитализировали на "скорой". В данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские устанавливают детали ЧП.

Циничное убийство на море: пропавшего подростка нашли мертвым в Батуми

Циничное убийство на море: пропавшего подростка нашли мертвым в Батуми

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
695 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version