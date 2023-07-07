Циничное убийство на море: пропавшего подростка нашли мертвым в Батуми

Опубликовано: 22:19, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели обнаружили тело 16-летнего юноши, пропавшего в Черном море во время катания на банане. Следствие предполагает, что молодой человек был жестоко убит.

В Черном море нашли пропавшего без вести несколько дней назад подростка - он мертв, расследуется дело об убийстве, сообщили в МВД Грузии.

Об исчезновении тинейджера в Батуми стало известно 5 июля. На данный момент предварительно восстановлена картина страшных событий.

Четвертого июля в Батуми 34-летний мужчина, вместе с которым были два его приятеля 18 и 19 лет, посадил погибшего и еще трех человек на банан, который был прикреплен к его катеру. При этом подозреваемый не выдал никому спасательных жилетов.

Отплыв от берега, мужчина скинул всех, кто был на банане, в воду. При этом он так и не снабдил пассажиров ни жилетами, ни какими-либо еще средствами для спасения. Вместо этого преступник просто уплыл с двумя другими мужчинами.

Три человека смогли добраться до суши, подросток же пропал. Тело было найдено в 2 км от берега.

В отношении главного подозреваемого ведется расследование об умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Его приятели понесут наказание за то, что не сообщили никому о случившемся у них на глазах тяжком преступлении. Все трое арестованы.