В Батуми продолжают искать пропавшего в Черном море мальчика

Опубликовано: 19:07, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели не прекращают поиски мальчика, который пропал на днях в Черном море. Его одежду обнаружили на берегу.

В Батуми продолжаются поиски 16-летнего мальчика, пропавшего несколько дней назад. Об этом пишут грузинские СМИ.

По их данным, поисковая операция проводятся в Черном море и на побережье. В ней задействованы водолазы и спасательные катера.

Родственники подростка и его друзья рассказали, что видели его последний раз в воде, а затем обнаружили его одежду на берегу.

Согласно предварительной информации, мальчик вместе с тремя незнакомцами катался на банане в море, после чего его никто больше не видел. Ведется следствие.