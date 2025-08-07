Вестник Кавказа

ДТП произошло в Египте – погибла россиянка

Авария с участием российских туристов случилась в ночь на четверг на трассе в Египте. На данный момент известно об одной жертве автокатастрофы.

Гражданка России погибла в автомобильной аварии в Египте, о трагедии сообщило российское посольство в Каире.

В дипмиссии уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня ночью. Местом аварии стала трасса, связывающая Шарм-эш-Шейх и Каир. В ДТП попал автобус, в котором ехали российские туристы.

В результате автокатастрофы погибла одна россиянка. Кроме того, еще один человек пострадал. С травмами он был госпитализирован, сейчас турист проходит лечение в больнице города Абу-Рудайс.

