Доступ в интернет частично восстановили в Иране

Несколько дней назад в Иране в целях безопасности почти полностью отключили интернет. В пятницу руководство Исламской Республики отменило часть ограничений на использование интернета.

В Иране отменили часть ограничений на использование интернета. Об этом сказано в заявлении, распространенном 20 июня Минсвязи Исламской Республики.

"Благодаря предпринятым мерам со вчерашнего вечера были сняты некоторые ограничения на доступ в интернет"

– иранское ведомство

Там также акцентировали внимание на том, что реализованные меры позволили находящимся за границей иранцам получить доступ к внутрииранским мессенджерам и возможность связываться со своими родственниками и знакомыми внутри страны.

Согласно информации, в настоящее время жители страны могут использовать мессенджеры Bale, Eta, Rubika, Sorush и другие.

Напомним, доступ во всемирную паутину был ограничен в Иране несколько дней назад. Власти объяснили, что вынуждены были пойти на этот шаг, так как Израиль использует сеть в военных целях.