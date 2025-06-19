Израиль намерен усилить атаки на Иран – СМИ

В Минобороны Израиля приказали военным усилить удары по Ирану. Тем самым в еврейском государстве хотят помешать Исламской Республике активно обстреливать свой тыл ракетами.
Израиль собирается нарастить удары по территории Ирана. Об этом пишут израильские средства массовой информации.
По данным портала Ynet, приказ об усилении атак на объекты режима в Исламской Республике дал глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац.
Согласно информации, решение израильских властей направлено на продолжение подрыва иранского режима и сдерживание ракетных обстрелов по своему тылу.
Как отмечается, главная цель Израиля по-прежнему заключается в том, чтобы не дать Ирану обзавестись ядерным оружием. Для ее достижения израильские военные продолжат атаковать военные объекты и ученых.