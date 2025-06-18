Иран отказался от любых переговоров до конца боевых действий

Тегеран не намерен переходить к дипломатии, пока "говорят пушки". Иран отверг запросы США на переговоры на фоне продолжающихся ударов Израиля.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отказывается от переговоров с кем-либо, пока Израиль продолжает удары по территории Исламской Республики. Так глава иранской дипломатии ответил на запрос о переговорах со стороны США.

"В текущих условиях, пока продолжаются атаки сионистского режима на Иран, не хотим с кем-либо переговоров... Американцы хотят, несколько раз они направляли послания, серьезные послания, но мы ясно им сказали, что пока агрессия не будет остановлена, не может идти речи о диалоге и дипломатии"

– Аббас Аракчи

Отметим, что вчера Аракчи подтвердил готовность встретиться с главами МИД стран "евротройки" – Великобритании, Франции и Германии. Встреча была запланирована на 20 июня в Женеве.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Аббас Аракчи ведет непубличные переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.