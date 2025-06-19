Шесть человек пострадали в Израиле после атак Ирана

Иранская армия нанесла ракетный удар по городу Беэр-Шева в Израиле. В результате атаки пострадали шесть человек, поведали представитель медицинской службы Израиля Шафир Ботнер.
"Прямо сейчас мы находимся на юге, на месте, по которому пришелся удар ракетой, по этому зданию позади меня... К счастью, пока всего шесть человек оказались легко ранены. Бригады "Маген Давид Адом"... сейчас осматривают каждую квартиру, каждый уголок и каждую комнату"
– Шафир Ботнер
Как сообщают израильские СМИ, иранская ракета упала среди жилых домов. Несколько припаркованных во дворах автомобилей были сожжены.
Отметим, что Израиль 13 июня начал военную операцию "Восстающий лев", целью которой является устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Войска Исламской Республики ответили ракетными ударами по территории Израиля.