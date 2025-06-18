Израиль массированно ударил по Тегерану

Армия Израиля сообщила о серии ударов по Тегерану. Для атаки ЦАХАЛ задействовал свыше 60 истребителей и 120 боеприпасов.

Израильская армия этой ночью совершила серию ударов по центральным районам Тегерана, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Там заявили, что удалось поразить десятки целей, включая военные объекты по производству ракет, а также штаб-квартиру Организации оборонных инноваций и исследований.

Отмечается, что Армия обороны Израиля для атаки задействовала свыше 60 истребителей ВВС и использовала порядка 120 боеприпасов.

Ранее в пресс-службе подчеркивали, что Иран запустил баллистическую ракету, которая упала в жилом квартале Беэр-Шева.

Как передает The Times of Israel, в результате повреждены здания, загорелись несколько автомобилей.