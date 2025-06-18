Конфликт Ирана и Израиля: что произошло этой ночью?

Израильская армия сообщила о пуске ракет из Ирана. При этом в Тель-Авиве заявили, что принимаются меры по предотвращению угрозы.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля, силы ПВО работают над их перехватом, сообщает пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Израиля. Системы обороны работают над устранением угрозы"

- ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля заявила, что в ряде районов страны объявлена воздушная тревога. Жителей призвали укрыться от ракетной атаки в защищенных местах.

В Тель-Авиве отметили, что принимаются меры по предотвращению угрозы в связи с пуском Тегераном ракет. Там добавили, что ВВС страны занимаются перехватом ракет.

В свою очередь, КСИР предотвратил покушение Израиля на руководителя иранского внешнеполитического ведомства Аббаса Аракчи.

Кроме того, иранское руководство продлило закрытие воздушного пространства до 14:00 по местному времени 20 июня.