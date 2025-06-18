Условия прекращения атак на Израиль озвучили в Иране

В Иране назвали условие, выполнение которого позволит ему отказаться от совершения ударов по Израилю. В ИРИ подчеркнули, что ждут выплаты репараций.

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана распространил 19 июня заявление, в котором говорится о том, при каких условиях страна будет готова перестать наносить удары по Израилю.

В ВСНБ отметили, что атаки на еврейское государство будут продолжаться ровно до тех пор, пока оно не выплатит репарации.

"Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены"

– ВСНБ

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась ровно неделю назад после ночной атаки ВВС Израиля на военные и ядерные объекты Ирана. В еврейском государстве подчеркивают, что они тем самым пытаются не дать Исламской Республике создать ядерное оружие, к чему она, как сообщает ряд источников и СМИ, очень сильно приблизилась в последнее время.