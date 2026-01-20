Дональд Трамп и Ильхам Алиев обменялись письмами по Совету мира

Президент США направил президенту Азербайджана письмо, в котором пригласил его в "Совет мира". Ильхам Алиев ответил, приняв приглашение.

Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев обменялись письмами по вопросу участия Азербайджанской Республики в "Совете мира" по Газе.

Глава Белого дома направил письмо Ильхаму Алиеву, в котором пригласил азербайджанского лидера войти в состав новой международной организации – "Совета мира".

"Уважаемый господин Президент, для меня огромная честь пригласить Вас – Президента Азербайджанской Республики присоединиться к моей исторически значимой и великолепной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке, а также приступить к осуществлению нового и смелого подхода к решению глобального конфликта"

– Дональд Трамп

В письме Трамп указал, что он, как председатель правления Совета мира, официально приглашает Азербайджан присоединиться к Уставу организации в качестве страны-учредителя и стать страной-участницей Совета.

Президент Азербайджана в ответном письме принял данное приглашение.

"Благодарю Вас за письмо с приглашением Азербайджанской Республики присоединиться к Совету мира в качестве страны-учредителя.

Я принимаю это приглашение как знак взаимовыгодного и основанного на взаимном уважении партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки, а также как признание роли Азербайджана в продвижении мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях"

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер подчеркнул, что республика присоединяется к "Совету мира", разделяя его благородную миссию прекратить конфликт в секторе Газа и построить более безопасное и процветающее будущее для всех пострадавших от этого конфликта.

Также Ильхам Алиев выразил надежду, что Совет станет эффективной международной организацией и с успехом выполнит возложенную на него миссию.