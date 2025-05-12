Договоренность с Пекином откроет Китай для американского бизнеса – Трамп

Американский президент Трамп выразил надежду на заключение торговой сделки с Пекином. С его слов, она откроет Китай для бизнеса США.

Торгово-экономические договоренности Вашингтона и Пекина смогут открыть китайский рынок для американского бизнеса, заявил президент США Дональд Трамп.

"Самая замечательная часть сделки заключается в том, что Китай будет открыт для бизнеса США. Это станет открытием целого нового мира. Думаю, это пойдет на пользу и Китаю. Надеюсь, эта сделка будет заключена"

- Дональд Трамп

Глава Белого дома передал, что готов переговорить о деталях торговой сделки с руководителем КНР Си Цзиньпином, но выразил неуверенность в необходимости этого.

Ранее Дональд Трамп назвал прорывными договоренности с Китаем, однако детали, с его слов, еще предстоит согласовать.

Напомним, что переговоры между Вашингтоном и Пекином прошли в Швейцарии 10-11 мая. Стороны сумели договориться о взаимном сокращении пошлин с 14 мая.