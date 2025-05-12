Для отдыха с питомцами советуют курорты Кубани

Сочи и Краснодара признаны одними из популярных направлений для отдыха с питомцами в мае. В списке также есть Анапа.

Отечественный портал бронирования апартаментов и гостиниц "Твил.ру" выявил самые главные направления для отдыха с домашними животными в мае текущего года.

Лидером данного списка стал Санкт-Петербург, который собрал 11% бронирований. На втором месте оказалась Москва с 6% бронирований. Тройку замкнул Краснодар (5%).

Отмечается, что в топ-5 главных направлений с животными попали Казань и Сочи. За ними расположились Кисловодск, Анапа, Калининград, Севастополь и Анапа.

Стоит добавить, что за одну ночь с домашним питомцем в Краснодаре придется заплатить 4 165 рублей, в Сочи – 5 658 рублей, а Анапе – 3 615 рублей.