Депутаты Гахария "За Грузию" лишатся полномочий

Грузинский парламент в начале июля может лишить полномочий всех депутатов от партии "За Грузию". Все 12 депутаты игнорируют работу парламента с первого дня.

В парламенте Грузии на следующей неделе будет поднят вопрос о прекращении депутатских полномочий членов партии "Гахария за Грузию".

В результате выборов "За Грузию" Георгия Гахария получила 12 мандатов, однако ни на одно заседание депутаты коалиции не явились. Они бойкотируют работу грузинского парламента.

"Будет проведена конкретная проверка всех 12 депутатов, члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, нарушая регламент парламента Грузии"

– депутат Давид Матикашвили

Он добавил, что будет проведена проверка и подготовлено заключение по данному вопросу.