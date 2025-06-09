Вестник Кавказа

Депутаты Гахария "За Грузию" лишатся полномочий

Здание парламента
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинский парламент в начале июля может лишить полномочий всех депутатов от партии "За Грузию". Все 12 депутаты игнорируют работу парламента с первого дня.

В парламенте Грузии на следующей неделе будет поднят вопрос о прекращении депутатских полномочий членов партии "Гахария за Грузию". 

В результате выборов "За Грузию" Георгия Гахария получила 12 мандатов, однако ни на одно заседание депутаты коалиции не явились. Они бойкотируют работу грузинского парламента.

"Будет проведена конкретная проверка всех 12 депутатов, члены партии "За Грузию" пропускают заседания парламента без уважительной причины, нарушая регламент парламента Грузии"

– депутат Давид Матикашвили

Он добавил, что будет проведена проверка и подготовлено заключение по данному вопросу.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1020 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.