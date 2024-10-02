В Грузии обновят правила клеветы

Грузинский парламент внесет значительные изменения в законодательство по разбору исков о клевете – участвовать в этом будет не только истец, но и ответчик.

На предстоящей неделе в грузинской столице планируется утверждение значительных поправок в законодательный акт "О свободе слова", которые будут касаться регулирования всех юридических вопросов, связанных с клеветой, и судебных разбирательств по ней.

Под термином "клевета" в законодательном поле Грузии понимается заявление, которое порочит имя человека, и/или заявление, которое содержит фейковые сведения о нем. Следует уточнить, что это распространяется как на сугубо личное оскорбление, так и на то, которое было нанесено публично (в том числе, на те оскорбления, что были изложены в сети Интернет или социальных сетях). Иск можно подать в течение десяти дней после подачи заявления.

Согласно будущим изменениям, лицо, являющееся истцом (то есть человек, утверждающий, что стал жертвой клеветы), будет обязано при обращении в судебные органы доказать сам факт клеветы и, кроме того, достаточно обосновать, почему предоставленная информация является клеветой – а лицо, являющееся ответчиком, должен доказывать, что в его словах и действиях не было клеветы.

До внесения поправок, обоснованием доказательства клеветы занимался исключительно истец, и при написании заявления, и в рамках судебного процесса приводивший доказательства того, что его оклеветали.

В тех случаях, когда вопрос касается клеветы в отношении публичных лиц, ответчик будет иметь право быть освобожденным от ответственности и выплаты компенсации, если ему удастся доказать, что он сделал все возможное для фактчекинга до того, как заявление было распространено, и не знал о ложности озвученных слов.