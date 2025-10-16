День восстановления независимости отмечает Азербайджан

В Азербайджане сегодня отмечают День восстановления независимости. Конституционной акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики" был принят более трех десятков лет назад.

В субботу, 18 октября, в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

Сегодня со дня восстановления независимости Азербайджана исполняется ровно 34 года.

Впервые Азербайджан создал независимую республику в начале XX века, а в 1991 году Азербайджанская Республика восстановила свою независимость в качестве преемницы Азербайджанской Демократической Республики.

В мае 1992 года Милли Меджлисом утвердил гимн Азербайджанской Республики (музыка Узеира Гаджибекова, слова Ахмеда Джавада), а вскоре после этого – герб.

В октябре 2021 года в Азербайджане состоялось пленарное заседание парламента, на котором был принят новый закон "О Дне независимости". В этот же день президент страны Ильхам Алиев утвердил закон "О Дне независимости".

Этим законом 28 мая (бывший День Республики был переименован в День независимости), а 18 октября (бывший День независимости) превратился в День восстановления независимости.