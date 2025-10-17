День отца отмечают сегодня в России

В России сегодня отмечается День отца. Праздник был введен в 2021 году. С Днем отца россиян поздравили Вячеслав Володин, а также главы регионов и городов.

В России День отца отмечается в третье воскресенье октября, начиная с 2021 года. В 2025 году праздник пришелся на 19 октября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин одним из первых поздравил россиян с праздником.

"Сегодня День отца. Праздник получил официальный статус недавно. Кстати, это была инициатива женщин… Только там, где есть гармония, согласие и любовь между мужчиной и женщиной, — крепкие семьи. Где отец для сына — пример поступков, умения справляться с трудностями. Для дочери — образец отношения к женщине"

– Вячеслав Володин

Он отметил, что дети являются отражением родителей и назвал предназначение и долг мужчины — служить своей стране, родине.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в поздравлении указал на то какую огромную роль играет отец в жизни каждого человека. Он поделился, что его отец всегда был ориентиром, примером мужества.

"В 1942 году, в 16 лет, он ушел на войну. Службу начинал в пехоте, а закончил – на Амурской флотилии… Во многом на мое решение связать жизнь с военно-морской службой повлиял папа"

– Сергей Меняйло

Он подчеркнул, что быть отцом это огромное счастье, но вместе с тем и большая ответственность, и пожелал россиянам, которым посчастливилось стать отцами, чтобы дети всегда радуют, а сами папы были для детей надежной опорой и примером для подражания.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также рассказал о тот, какой опорой был для него его отец.

"Роль отца в жизни ребенка трудно переоценить – он опора, пример, защита. Знаю это по собственному опыту. Моего отца уже нет рядом, но его заветы храню всю жизнь. Он учил: человек не может быть по-настоящему счастлив в одиночку – только вместе со своим народом, со своей землей, с теми, кого любишь и за кого отвечаешь"

– Вениамин Кондратьев

Глава Кубани сообщил о ценности каждой минуты, которую удается провести вместе с детьми и назвал истинным счастьем мужчины — "знать, что твои дети растут честными, добрыми и достойными людьми".

Также поздравление с праздником опубликовал сегодня глава Сочи Андрей Прошунин.

"Крепкая, многодетная семья — это основа нашего государства, истинный источник его суверенитета и духовной силы. Поддержка этого института была и остается абсолютным приоритетом социальной политики на всех уровнях — от городского до федерального"

– Андрей Прошунин

В этот день многие главы регионов и городов поделились воспоминаниями о своих отцах, о том, как воспитывают детей, и пожелали россиянам благополучия и семейного счастья.