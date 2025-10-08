День города отмечают в Назрани

Городу Назрань исполнилось 244 года. В этом году праздник пришелся на 19 октября. Глава Ингушетии поздравил жителей с Днем города Назрань.

Город Назрань, крупнейший город и бывшая столица Ингушетии, был основан в 1781 году. День города отмечается в третье воскресенье октября, в этом году дата приходится на 19 октября.

Решение об историческом определении даты основания Назрани приняли в 2000 году в рамках научно-практической конференции в администрации города.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов обратился к горожанам и администрации Назрани с поздравлениями в связи с 244-летием города.

"Сердечно поздравляю жителей Назрани и администрацию города во главе с Русланом Оздоевым с этим праздником!…Назрань — второй по значимости город республики, где проживает более 130 тысяч человек. Здесь живут трудолюбивые, активные и неравнодушные люди, которые любят свой город, берегут и сохраняют его традиции"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики отметил, что город активно развивается в последние годы, улучшаются инфраструктура и городская среда, появляются новые социальные объекты.

"Мы строим больницы, школы, детские сады, улучшаем дороги, улицы, создаем комфортную среду для жизни. И это — результат совместных усилий администрации, предпринимателей, общественников, каждого жителя города"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии пожелал городу Назрань дальнейшего развития, благополучия и процветания.

Отметим, что в будущем году Назрань отметит в октябре юбилей - 245 лет.