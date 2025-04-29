Демократы отложили импичмент Трампа

В апреле демократ от Мичигана Танедар предложил инициировать импичмент президенту США Трампу. Он решил отложить голосование после разговора с коллегами по партии.

Импичмент президента США Дональда Трампа был отложен. Ранее он был инициирован конгрессменом Шри Танедаром, сообщило агентство Politico.

Шри Танедар, конгрессмен от Мичигана, в апреле подал в Палату представителей США статьи об импичменте Трампа, но после переговоров с коллегами-демократами он решил отложить свою инициативу.

"После разговора со многими коллегами я решил не форсировать голосование по импичменту. Вместо этого я дополню свои статьи импичмента и буду продолжать привлекать как демократов, так и республиканцев к защите Конституции вместе со мной"

- Шри Танедар

По данным Politico, демократы были недовольны инициативой Тенедара, так как тогда партия пыталась привлечь внимание к потенциальным сокращениям программ Medicaid и других социальных программ, предложенных республиканцами. Сейчас они планируют сосредоточить свое внимание на налоговых льгот, продвигаемых Республиканской партией.

Напомним, что о планах инициировать импичмент говорил демократ от Техаса Эл Грин. Дональд Трамп – первый президент США, против которого импичмент инициировали дважды. Стоит отметить, что оба случая были во время его первого президентского срока.