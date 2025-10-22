Дальневосточный вид станет промысловым в Черном море

Дальневосточный или корейский окунь может вскоре стать промысловой рыбой Черного моря, считает старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Дмитрий Куцын.
Окуня с Дальнего Востока в черноморский бассейн впервые завезли в 2013 году. С тех пор, несмотря на другой уровень солености воды, окунь прижился – популяция выросла и расширился ареал обитания. Кроме того, в Черном море корейский окунь стал крупнее – сказывается богатая кормовая база. Вскоре эта рыба может стать промысловой на Юге России.
"Вероятно, он в скором времени станет промысловым видом (и в Черном море). Его уже сейчас стреляют подводные охотники, любители-рыболовы вылавливают"
– Дмитрий Куцын
Он отметил, что этот вид рыбы обладает хорошими вкусовыми свойствами и на Дальнем Востоке его не только добывают в море, но и выращивают на рыбных фермах, передает ТАСС.