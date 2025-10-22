Дальневосточный вид станет промысловым в Черном море

Новый промысловый вид рыбы появится в Черном море. Несколько лет назад в море выпустили дальневосточного окуня, его популяция быстро растет.

Дальневосточный или корейский окунь может вскоре стать промысловой рыбой Черного моря, считает старший научный сотрудник отдела ихтиологии Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН Дмитрий Куцын.

Окуня с Дальнего Востока в черноморский бассейн впервые завезли в 2013 году. С тех пор, несмотря на другой уровень солености воды, окунь прижился – популяция выросла и расширился ареал обитания. Кроме того, в Черном море корейский окунь стал крупнее – сказывается богатая кормовая база. Вскоре эта рыба может стать промысловой на Юге России.

"Вероятно, он в скором времени станет промысловым видом (и в Черном море). Его уже сейчас стреляют подводные охотники, любители-рыболовы вылавливают"

– Дмитрий Куцын

Он отметил, что этот вид рыбы обладает хорошими вкусовыми свойствами и на Дальнем Востоке его не только добывают в море, но и выращивают на рыбных фермах, передает ТАСС.