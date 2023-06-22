Дагестанскому вузу присвоили имя Расула Гамзатова

Опубликовано: 20:59, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанскому педагогическому университету присвоили имя Расула Гамзатова. Также в вузе назначили ректора, им стал Нариман Асваров.

Дагестанскому государственному педагогическому университету присвоили имя народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба вуза.

Как отметили в образовательном учреждении, присвоение имени дагестанского поэта состоялось в рамках Года педагога и наставника.

Кроме того, на пост ректора ДГПУ утвержден Нариман Асваров. Он является кандидатом исторических наук и с 2021 года возглавляет вуз. Асваров также работал деканом истфака университета.