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Дагестанскому вузу присвоили имя Расула Гамзатова

Фотография Расула Гамзатова
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанскому педагогическому университету присвоили имя Расула Гамзатова. Также в вузе назначили ректора, им стал Нариман Асваров.

Дагестанскому государственному педагогическому университету присвоили имя народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщает пресс-служба вуза.

Как отметили в образовательном учреждении, присвоение имени дагестанского поэта состоялось в рамках Года педагога и наставника.

Кроме того, на пост ректора ДГПУ утвержден Нариман Асваров. Он является кандидатом исторических наук и с 2021 года возглавляет вуз. Асваров также работал деканом истфака университета.

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